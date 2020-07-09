Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin özellikle gece saatlerinde güvenlik kamerası olmayan yerlerde ve hırsızlık olaylarını yaparken izlerini kaybettirebilmek için apartman avlularından yürüdükleri, gelip giderken ise çok sayıda araç değiştirdikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, evlerin balkon ve pencere korkuluk demirlerini sökerek 10 evden 40 bin TL değerinde ziynet eşyası, döviz ve elektronik malzeme olmak üzere toplamda 50 bin TL değerinde hırsızlık yaptıkları saptandı.