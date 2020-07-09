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    • Yaşam
    • 09.07.2020 11:53
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    • 09.07.2020 11:53
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    İstanbul 'ta bir babanın yürek burkan feryadı: Lütfen yardım edin oğlum ölüyor

    ’ya bir baba, epilepsi krizi geçirerek nefes alamayan ve kalbi duran oğlunu gördüğü ambulansa yetiştirdi. Çocuğun durumun ağır olduğu öğrenilirken babanın, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” feryatları yürekleri dağladı.

    Olay, önceki gün akşam saatlerinde 'ta yaşandı. Bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.

    Yaralananlar için olay yerine ambulans çağrıldı. Bu sırada epilepsi krizi olduğu söylenilen 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evinde banyoda bir anda fenalaştı.

    Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası Abidin Koparan kucaklayarak dışarı çıktı. Olay yerine gelen ambulansa, "Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor" diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti.

    Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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