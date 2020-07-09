Olay, bugün sabah saatlerinde Stadyum mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 26 yaşındaki Fatma K., 4 yaşındaki erkek çocuğunu karşı dairedeki komşusuna gönderdi. Bir süre sonra çocuk kapısı açık olan evlerine döndü. AncakÇivril. Bunun üzerine merak eden komşuları kontrol etmek amacıyla Fatma K.'nin yaşadığı eve geçtiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Fatma K.'yi iple tavandaki kancaya asılı olarak bulan komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, intihar ettiği belirlenen Fatma K.'nin cesedi, asılı olduğu yerden indirildi. Eşinden bir süre önce boşandığı, oğlu ile yaşadığı öğrenilen Fatma K.'nin cesedi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Genç annenin intihar nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.