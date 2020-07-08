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    • 08.07.2020 09:20
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    'da trafik sı: 5 kişi ağır yaralı

    'da meydana gelen trafik sında aynı aileden 5 kişi ağır yaralandı.

    Samsun'da trafik kazası: 5 kişi ağır yaralı

    Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 27. kilometresi Çınarlık mevkisinde saat 05.45'te meydana geldi.

    Ankara'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden Aydın Dalkıç, idaresindeki 06 BZY 612 plakalı Fiat marka otomobil demir bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Aydın Dalkıç, eşi Arzu Dalkıç (30), çocukları Emir Berk Dalgıç (9), Muhammet Efe Dalgıç (9) ve sürücünün ablası Aysel Söyler (51) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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