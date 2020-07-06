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    • Yaşam
    • 06.07.2020 18:13
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    • 06.07.2020 18:33
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    Son dakika: 'teki da hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

    Son dakika haberi... Valiliği, fabrikasında çıkan sonucu kaybolan son kişi hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır." ifadelerine yer verildi.

    Sakarya'daki patlamada ölü sayısı yükseldi

    Valiliği, fabrikasındaki da kayıp kişiyle ilgili nda yapılan çalışması sonucu kimlik tespitinin yapıldığını ve patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

    Valilikten yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşın ise arandığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

    Açıklamada, "Bugün itibarıyla kayıp olan 7'nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.

    Haberler Yaşam Son dakika: Sakarya Hendek'teki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
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