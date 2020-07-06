Hırsız terörü!

İstanbul'da dün siteye giren şüpheli, 350 bin liralık arazi aracını çaldı. Polisten kaçmaya çalıştı. 10 otomobile çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Adeta terör estiren hırsız yaya olarak uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.bir kamu kurumunun müdürü, emri altında çalışan bayan memura,diyerek kalçasını elledi. Gözyaşlarına boğulan genç kadın, konuyu yargıya taşıdı. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'cinsel saldırı gerçekleşmiştir' kararının temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay,diyerek oy çokluğu ile verdiği kararla mahkumiyet kararını bozdu.. dün, 2 yıl önce boşandığı eşi İmran E. ile konuşmak istedi. Barışma isteği reddedilince sinirlendi. Talihsiz kadını tabancayla vurup intihar etti. İmran E. hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı, "Vurduğu kadın da hala adama üzülüyordu. 'Ölme, ölme' diye çırpınıyordu" dedi.(40), 3 haftaönce bebeğini dünyayagetirdi. Dün bebeğinnefes almadığınısöyledi. Hastaneyekaldırılan küçük çocukkurtarılamadı. Bülbül,kızını yastıkla boğaraköldürdüğünü itirafetti. 20 gün önce de, birlikteyaşadığı Emel Öner'in 3yaşındaki oğlu AlperenEkinci'yi boğaraköldürmüştü.