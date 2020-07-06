Hırsız terörü!

İstanbul'da dün siteye giren şüpheli, 350 bin liralık arazi aracını çaldı. Polisten kaçmaya çalıştı. 10 otomobile çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Adeta terör estiren hırsız yaya olarak uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.
BABACAN TACİZ
Bursa'da bir kamu kurumunun müdürü, emri altında çalışan bayan memura, "Maşallah, fıstık gibisin" diyerek kalçasını elledi. Gözyaşlarına boğulan genç kadın, konuyu yargıya taşıdı. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'cinsel saldırı gerçekleşmiştir' kararının temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay, 'Müdür babacan tavır sergilemiştir' diyerek oy çokluğu ile verdiği kararla mahkumiyet kararını bozdu.
KOCAMAN DEHŞET
İstanbul'da Bayram Ö. dün, 2 yıl önce boşandığı eşi İmran E. ile konuşmak istedi. Barışma isteği reddedilince sinirlendi. Talihsiz kadını tabancayla vurup intihar etti. İmran E. hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı, "Vurduğu kadın da hala adama üzülüyordu. 'Ölme, ölme' diye çırpınıyordu" dedi.
KIZINI BOĞDU
Kayseri'de Ayşe Bülbül (40), 3 hafta önce bebeğini dünyaya getirdi. Dün bebeğin nefes almadığını söyledi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. Bülbül, kızını yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. 20 gün önce de Harun Sezer, birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi boğarak öldürmüştü.
BABACAN TACİZ
Bursa'da bir kamu kurumunun müdürü, emri altında çalışan bayan memura, "Maşallah, fıstık gibisin" diyerek kalçasını elledi. Gözyaşlarına boğulan genç kadın, konuyu yargıya taşıdı. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'cinsel saldırı gerçekleşmiştir' kararının temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay, 'Müdür babacan tavır sergilemiştir' diyerek oy çokluğu ile verdiği kararla mahkumiyet kararını bozdu.
KOCAMAN DEHŞET
İstanbul'da Bayram Ö. dün, 2 yıl önce boşandığı eşi İmran E. ile konuşmak istedi. Barışma isteği reddedilince sinirlendi. Talihsiz kadını tabancayla vurup intihar etti. İmran E. hastaneye kaldırıldı. Bir görgü tanığı, "Vurduğu kadın da hala adama üzülüyordu. 'Ölme, ölme' diye çırpınıyordu" dedi.
KIZINI BOĞDU
Kayseri'de Ayşe Bülbül (40), 3 hafta önce bebeğini dünyaya getirdi. Dün bebeğin nefes almadığını söyledi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. Bülbül, kızını yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. 20 gün önce de Harun Sezer, birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi boğarak öldürmüştü.