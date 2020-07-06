Bugün sizi neler bekliyor? İşte 6 Temmuz 2020 Pazartesi günlük burç yorumları...
KOÇ: İlişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz. İlişkisel konularda başarılı olabileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz, sezgilerinizi takip edin. Kendinizin ve isteklerinizin farkında olmak sizin için iyi olacak.
BOĞA: Ortaklıklar ve iş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, sizde tatmin duygusu sağlayacaktır. Çevrenize soğukkanlı olmaya çalışın... Sezgilerinize ve isteklerinize verdiğiniz değer ilerleyen günlerde hayatınıza olumlu tecrübeler çekmenize vesile olabilir. Günü verimli geçirmek elinizde olacak.
İKİZLER: Hedeflerinizde ilerlemek istiyorsanız, güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı, enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçmelisiniz. Duygusal açıdan kendinizi ifadelerinizle tamamlamanız önemli olsa da karşı taraftan her şeyi istememeli realitenin de bir miktar farkında olmalısınız.
YENGEÇ: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, içsel davranışlarınızda belirleyici etkenleri fark etmelisiniz. Taviz vermediğiniz için, gelişmeleri sonradan görüyorsunuz. Olumlu olduğunuz ve olumluluğu derinden hissettiğiniz bir gün olabilir. İkili ilişkinizde her şeyi aynı anda istemeniz kafa karışıklığına neden olabilir...
ASLAN: İletişim konusunda oldukça başarılısınız. Çevresel koşullar isteklerinizi engelleyebilir. Tecrübelerinizi, yaşama başarıyla geçireceksiniz. Sevdikleriniz için fazla sorumluluk alıyorsunuz. Bugünlerde etrafınızdaki insanlara karşı oldukça tatlı dilli olabilir ve güler yüzlü davranabilirsiniz. Bazı açılar sizler için oldukça önemli olacak.
BAŞAK: İş disiplininiz mükemmel. Bugün çevrenizdekileri tarzınızla etkileyecek ve baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenin, üstlerinizle konuşurken daha sakin ve temkinli olmalısınız. Partnerinizin sadece kendi isteklerini size dayatma çabası özgürlüğünüze tehdit gibi hissettirse de kibar bir dille söylediğiniz taktirde geri çevrilmeyecektir.
TERAZİ: Bugün Ay'ın bulunduğu konum, yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Geçmişi sorguluyorsunuz. İsteklerinizi gerçekleştirmede farklı detaylar üzerinde durmanız hiç de hoş değil. Özellikle resmi daireler ya da tarihi mekanlarda göstereceğiniz derin saygı ve ifadelerinizdeki seçicilik etrafınızdaki kişilerin de taktirini toplayacak.
AKREP: Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için, koşullarınızı zorluyorsunuz. İş bağlantıları başınızı ağrıtabilir. Çevre koşulları sizi zorluyor. Kendinizi aşan konularda gereksiz yük alıyorsunuz. Taleplerinizin kabul edilmesi için bilinçli çaba göstermeniz gerekebilir. Anlayış bugün sizin için oldukça önemli bir noktada olmalı. Duygusal sürecinizi dengeleyin.
YAY: Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacaksınız. Enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Kardeşlerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı olacağı bir gündesiniz, destek vermelisiniz. Kendinizi geliştirebileceğiniz yeni eğitim ya da seminerlere başlamak ya da yeniliğe kolayca ve güvenle adapte olabilmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz.
OĞLAK: Enerjinizi çevrenize ispat edeceğiniz günlerden biri. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Arkadaşlık bağlarınızı ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. İş stresinizi atmak için sizi harekete yönlendiren alanları gözünüzün önüne almaya çalışın. Harekete geçmek için adım atın ve yarını beklemek fikrinden uzaklaşın.
KOVA: Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve başarıya kolay yaklaşıyorsunuz. Sosyal aktiviteleriniz sırasında karşılaşacağınız kişiler daha sonra size başarı getirecek. Kendinizi her zaman bir adım iyiye taşımak zaten hevesli olduğunuz bir alan olduğu için doğal becerileriniz de sizler için bu noktada yol gösterici olacak.
BALIK: Ailenize karşı gereksiz bir alınganlık gösterebilirsiniz. Sevgi bağlarınızın güçlü olması, onların sorunlarını da yüklenmenize sebep oluyor. Derin düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Bugünlerde Sağlığınız konusunda bilhassa iş stresine bağlı ağrılarınız olabilir. Bunları fark edip şifa ile dönüştürebilmenin elinizde olduğunu hep hatırlayın.