

KOVA: Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve başarıya kolay yaklaşıyorsunuz. Sosyal aktiviteleriniz sırasında karşılaşacağınız kişiler daha sonra size başarı getirecek. Kendinizi her zaman bir adım iyiye taşımak zaten hevesli olduğunuz bir alan olduğu için doğal becerileriniz de sizler için bu noktada yol gösterici olacak.