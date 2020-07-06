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    • Yaşam
    • 06.07.2020 Gazete
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    Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

    , piknik yapmak için K. Maraş'tan yola çıktı. Canlı yayına başladı. 6 saniye sonra facia yaşandı. İşte Takvim Gazetesi’nin 6 Temmuz 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Canlı ölüm
    , piknik yapmak için K. Maraş'tan yola çıktı. Canlı yayına başladı. 6 saniye sonra facia yaşandı.


    FALEZDE DEFİNE
    'nın sembolü olan falezlere atılan çantadan kadın heykeli çıktı. Eserin Roma dönemine ait olduğu anlaşıldı.


    DR. HIRSIZ
    Şişli Fulya'da aile hekimi C.C.İ, sağlık ocağının tıbbi cihazlarını çaldı. 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
    Haberler Yaşam Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza
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