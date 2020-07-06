Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Zeliha Kıvrak, piknik yapmak için K. Maraş'tan yola çıktı. Canlı yayına başladı. 6 saniye sonra facia yaşandı.
FALEZDE DEFİNE
Antalya'nın sembolü olan falezlere atılan çantadan kadın heykeli çıktı. Eserin Roma dönemine ait olduğu anlaşıldı.
DR. HIRSIZ
Şişli Fulya'da aile hekimi C.C.İ, sağlık ocağının tıbbi cihazlarını çaldı. 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
FALEZDE DEFİNE
Antalya'nın sembolü olan falezlere atılan çantadan kadın heykeli çıktı. Eserin Roma dönemine ait olduğu anlaşıldı.
DR. HIRSIZ
Şişli Fulya'da aile hekimi C.C.İ, sağlık ocağının tıbbi cihazlarını çaldı. 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.