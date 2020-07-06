Bursa'da Elif Polat (33) geçtiğimiz günlerde çocukları Murat (5) ile Melinay'ı (10), silahla öldürüp intihar etti. Eve giden baba Durmuş Polat, sinir krizi geçirdi. "Neden yaptın" diye feryat etti. Dün sabah, anne ve 2 çocuğun cansız bedeni, defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.
Anne ve çocukları yan yana toprağa verildi. Bir başına kalan babanın ise dünyası başına yıkıldı.
Anne ve çocukları yan yana toprağa verildi. Bir başına kalan babanın ise dünyası başına yıkıldı.