(33) geçtiğimiz günlerdeçocukları(5) ile'ı (10), silahlaöldürüp intihar etti."Neden yaptın" diyeferyat etti. Dün sabah,anne ve 2 çocuğun cansızbedeni, defnedilmeküzere yakınları tarafındanteslim alındı. Anne ve ikiçocuğunun cenazeleri,kılınan cenaze namazınınardındanAnne ve çocukları yan yana toprağa verildi. Bir başına kalan babanın ise dünyası başına yıkıldı.