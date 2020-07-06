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    • Yaşam
    • 06.07.2020 Gazete
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    'da cinnet geçiren anne ve öldürdüğü çocukları toprağa verildi

    'da (33) geçtiğimiz günlerde çocukları Murat (5) ile Melinay'ı (10), silahla öldürüp intihar etti. Cinnet getiren anne ile öldürdüğü iki çocuğu yan yana toprağa verildi.

    Yürek dayanmaz
    Bursa'da Elif Polat (33) geçtiğimiz günlerde çocukları Murat (5) ile Melinay'ı (10), silahla öldürüp intihar etti. Eve giden baba Durmuş Polat, sinir krizi geçirdi. "Neden yaptın" diye feryat etti. Dün sabah, anne ve 2 çocuğun cansız bedeni, defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.



    Anne ve çocukları yan yana toprağa verildi. Bir başına kalan babanın ise dünyası başına yıkıldı.
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