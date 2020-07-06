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    • 06.07.2020 17:11
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    • 06.07.2020 17:39
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    ’da kaptansız bot korkuttu! Tam 45 dakika boyunca döndü

    Son dakika haberi... 'nın ilçesinin dünyaca ünlü Göltürkbükü sahilinde, lara ait iki zodyak bot çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile botlardan birinin kaptanı denize düştü. Çalışmaya devam eden bot denizin ortasında kendi etrafında yaklaşık 45 dakika kontrolsüz şekilde döndü. Onlarca yat ve botun olduğu sahildekileri korkutan olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Göltürkbükü sahilinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iki a ait zodyak bot çarpıştı. Yaklaşık 60 yat ve 40'a yakın zodyak botun sürekli hareket halinde olduğu sahilde çarpışmanın etkisi ile botlardan birinin kaptanı T.K. (39) denize düştü.



    T.K., etraftaki yatlarda bulunan kaptanlar tarafından denizden çıkarılarak, başka bir bota alındı. Kaptansız kalan ve çalışmaya devam eden zodyak bot yatların tam ortasında sahile yakın yerde yaklaşık 6 mil hızla dönmeye ve sağa sola gitmeye başladı. Çevredekileri korkutan ve yaklaşık 45 dakika süren olayda, kaptansız kalan botu durdurmak için yanına gidenler başarılı olamadı.



    Zodyak bot, daha sonra yanına gelerek çarpan bir balıkçı teknesinden atılan halatın pervanesine dolanması sonucu durdurulabildi.



    Kaptan T.K., botunun pervanesine dolanan halat temizlendikten sonra tekrar botuna binip, yatına döndü. , olayla ilgili soruşturma başlattı.

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