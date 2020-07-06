Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir su ürünleri işletmesinde geçtiğimiz Cuma günü sabaha karşı 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu ile 39 yaşındaki Hasan Yanık'ı silahla öldürerek kayıplara karışan M.V.A. isimli katil zanlısı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yokuşbaşı mahallesinde kıskıvrak yakalandı. Emniyet müdürlüğü karşısında börek yerken yakayı ele veren zanlının tanınmamak için bıyıklarını kestiği ve yanında olayda kullandığı düşünülen silahla yakalandığı öğrenildi.