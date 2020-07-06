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    • Yaşam
    • 06.07.2020 Gazete
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    değil : Kilyos'ta şezlong terörü başladı

    Sıcak bastı. Millet denize aktı. 'un yanı başındaki Kilyos'ta şezlong terörü başladı Beach'ler sahil bandını kapattı. Kişi başı 30 liralık ücretı hafta sonu 70'e çıkardı. Vatandaş şoka uğradı.

    Beach’tiler!
    İstanbullular'ın yaz aylarında akın ettiği Kilyos Sahili'nde plajlar ücretli hale geldi.
    Hafta içi 25-30 lira ödenen plajlarda, hafta sonu fiyat 70 liraya yükseldi!




    Vatandaş şok geçirdi! Dün, plaja gidenler fiyatları görünce denize girmekten vazgeçti.



    Erkan Şenkaya, "Büyük yanlış. Denize girmek için gelmiştik. Girmeyeceğiz ve geri döneceğiz" dedi.
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