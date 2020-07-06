İstanbullular'ın yaz aylarında akın ettiği Kilyos Sahili'nde plajlar ücretli hale geldi.
Hafta içi 25-30 lira ödenen plajlarda, hafta sonu fiyat 70 liraya yükseldi!
Vatandaş şok geçirdi! Dün, plaja gidenler fiyatları görünce denize girmekten vazgeçti.
Erkan Şenkaya, "Büyük yanlış. Denize girmek için gelmiştik. Girmeyeceğiz ve geri döneceğiz" dedi.
Hafta içi 25-30 lira ödenen plajlarda, hafta sonu fiyat 70 liraya yükseldi!
Vatandaş şok geçirdi! Dün, plaja gidenler fiyatları görünce denize girmekten vazgeçti.
Erkan Şenkaya, "Büyük yanlış. Denize girmek için gelmiştik. Girmeyeceğiz ve geri döneceğiz" dedi.