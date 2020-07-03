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    • 04.07.2020 06:44
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    'den o illerimiz için uyarısı | 4 Temmuz

    haberi... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Tokat ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış var? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika raporuna göre yurt genelinde .

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık



    EGE

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    UŞAK °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 35°C

    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 35°C

    Az bulutlu

    KONYA °C, 31°C

    Az bulutlu

    SİVAS °C, 32°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ

    Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 34°C

    Az bulutlu

    KASTAMONU °C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 28°C

    Az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    RİZE °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 29°C

    Az bulutlu

    TOKAT °C, 33°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı



    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 37°C

    Az bulutlu

    VAN °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 40°C

    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 42°C

    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam Meteoroloji'den o illerimiz için son dakika sağanak yağış uyarısı | 4 Temmuz hava durumu
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