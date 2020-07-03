Murat Ağaoğlu yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 16 Mart'ta faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, çay bahçelerinin 1 Haziran'dan itibaren oyun oynatılmaması şartıyla, internet kafeler ve oyun salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine başladığını hatırlattı.

Türkiye'deki sayısı yaklaşık 20 bin olan internet kafe ve oyun salonlarında her türlü tedbir alındığını aktaran Ağaoğlu, sosyal mesafeye uyulması için bir masa dolu, bir masa boş şeklinde çalışıldığını, bilgisayar, klavye ile oyun konsollarının her müşteriden önce ve sonra dezenfekte edildiğini bildirdi.

OYUNLAR OLMADAN OLMUYOR

Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelere ise oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerin gelmediğini vurgulayan Ağaoğlu, çay kahve hizmeti verildiğini ancak oyunlar olmadığında buralara müşteri çekilemediğini dile getirdi.