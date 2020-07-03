Boğulan gencin arkadaşının 'Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın' feryadı
Adana'da Hacı Mustafa Yıldız (28), dün serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğuldu. Arkadaşının, "Yüzenler vardı, yardım istedik, kimse yardım etmedi. Allah'ım ne olur, bir şey olmasın ona" diye feryat etmesi yürek burktu.
Adana'da Hacı Mustafa Yıldız (28), dün serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğuldu. Arkadaşının, "Yüzenler vardı, yardım istedik, kimse yardım etmedi. Allah'ım ne olur, bir şey olmasın ona" diye feryat etmesi yürek burktu.