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    • Yaşam
    • 03.07.2020 Gazete
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    Boğulan gencin arkadaşının 'Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın' feryadı

    'da (28), dün serinlemek için girdiği 'nde boğuldu. Arkadaşının, "Yüzenler vardı, yardım istedik, kimse yardım etmedi. Allah'ım ne olur, bir şey olmasın ona" diye feryat etmesi yürek burktu.

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