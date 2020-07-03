Büyük korku yaşadığı belirten Hasan Başyiğit, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün başlattığı Biyoçeşitlilik Envanter ve İzleme Projeleri kapsamında yapılan çalışmalarda boynuzlu engerek yılanının tespiti yapılarak veri tabanına girilmiştir. Bu yılan türünün tespit edildiği yerlerden birisi de Küre Dağları Milli Parkımız olmuştur. Son olarak bu milli parkımızda yaptığımız yürüyüş yolu yapım çalışmaları sırasında, ekibimiz ile birlikte yaptığımız denetimler sırasında bizzat kendim bu boynuzlu engerek yılanının üzerine bilmeden basarak geçtiğimi fark ettim. İncelediğimizde bunun boynuzlu engerek yılanı olduğunu ekipteki uzman arkadaşlarımız teşhis ettiler. Bu yılanın çok zehirli olduğunu fakat kendisini tehlikede hissetmediği sürece saldırmadığını bu vesile ile daha yakından tanımış olduk" dedi.