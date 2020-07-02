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    • 02.07.2020 23:26
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    Sarıkamış'ta ! 19 kişi yaralandı

    ’ın Sarıkamış ilçesinde ‘kız kaçırma’ yüzünden iki aile arasında kavga çıktı. 19 kişinin yaralandığı kavgada olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken köy içi ve köy çıkışında güvenlik önlemleri alındı.

    Kız kaçırma kavgasında 19 yaralı!

    'ın Sarıkamış ilçesinde 'kız kaçırma' yüzünden iki aile arasında kavga çıktı.

    19 KİŞİ YARALANDI
    Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde kız kaçırma meselesinden iki aile arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgada her iki aileden 19 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin ayırdığı kavgada yaralanan 19 kişi ambulanslarla Sarıkamış, Horasan ve 'daki hastanelere sevk edildi.

    KÖY GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
    Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken, jandarma ekipleri köy içi ve köy çıkışında güvenlik önlemleri aldı.

    Öte yandan hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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