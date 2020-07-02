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    • 03.07.2020 06:49
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    | 'den sıcak hava uyarısı! | 3 Temmuz 2020 il il hava durumu

    Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika tahminlerine göre, Yapılan son değerlendirmelere göre, yükselen hava sıcaklığı 'da hafta sonundan itibaren 31 ila 34 dereceleri görebilecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, ve 'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Hava durumu tahminleri sıcak havaların etkisini arttırmasıyla gündemde yer almaya başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bölgede yağış beklenmezken, havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

    HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
    Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 20°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 23°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ 19°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 21°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 25°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 16°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA 24°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 21°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 22°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 26°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 23°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 20°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 19°C, 33°C
    Az bulutlu

    ÇANKIRI 16°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
    Az bulutlu

    KONYA 20°C, 33°C
    Az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 15°C, 31°C
    Az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

    DÜZCE 18°C, 35°C
    Az bulutlu

    KASTAMONU 13°C, 32°C
    Az bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

    ZONGULDAK 21°C, 28°C
    Az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bayburt ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

    AMASYA 17°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 22°C, 29°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 21°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 23°C, 27°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Erzurum ve Ardahan, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 11°C, 25°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 9°C, 25°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 20°C, 34°C
    Az bulutlu

    VAN 12°C, 25°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 19°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 24°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 23°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 26°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! | 3 Temmuz 2020 il il hava durumu
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