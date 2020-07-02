DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Erzurum ve Ardahan, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 34°C

Az bulutlu

VAN 12°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı