Üniversiteli İrem'in öldüğü kazada sürücüye 4 yıl hapis

ODTÜ'de açılan kamyon kasasının çarpması sonucu can veren İrem Kütük'ün davası karara bağlandı. Şoför Tahir Kepenek, 4 yıl hapse çarptırıldı.Sivas'ta5 kişi koruma altındaki salep bitkisini topladı. Her birine 73 bin TL ceza yazıldı.KIRIKKALE'DE Fatih Yunus Güzel, tutkusu için kesenin ağzını açtı. 97 model Tofaş Doğan SLX'i 70 bin TL'ye aldı.Mersin'de Suriyeli mülteci Abdurazak Elataş, jet skiye atladı. Kıbrıs'a kaçtı. Girne'de yakalandı!Ordu'da 43 yaşındaki D.E, dokuzuncu kez alkollü halde yakalandı. Ehliyeti 50 yıl süreyle elinden alındı.Uşak'ta gece çorbacıya giden gençler sigara içip taşkınlık yaptı. Gruptan bir kişi ise dükkan sahibi Ahmet Yılmaz'ı (37) tabancayla öldürüp kaçtı.