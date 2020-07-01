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    • Yaşam
    • 01.07.2020 Gazete
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    Üniversiteli İrem'in öldüğü kazada sürücüye 4 yıl hapis

    ODTÜ'de açılan kamyon kasasının çarpması sonucu can veren İrem Kütük'ün davası karara bağlandı. Şoför Tahir Kepenek, 4 yıl hapse çarptırıldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 1 Temmuz tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    İrem’in canına 4 yıl
    ODTÜ'de açılan kamyon kasasının çarpması sonucu can veren İrem Kütük'ün davası karara bağlandı. Şoför Tahir Kepenek, 4 yıl hapse çarptırıldı.


    SALEP CEZASI
    Sivas'ta5 kişi koruma altındaki salep bitkisini topladı. Her birine 73 bin TL ceza yazıldı.

    DOĞAN GAZ
    KIRIKKALE'DE Fatih Yunus Güzel, tutkusu için kesenin ağzını açtı. 97 model Tofaş Doğan SLX'i 70 bin TL'ye aldı.

    JET SKI'YLE MERSİN'DEN KIBRIS'A KAÇTI
    Mersin'de Suriyeli mülteci Abdurazak Elataş, jet skiye atladı. Kıbrıs'a kaçtı. Girne'de yakalandı!

    93'ÜNDE EHLİYET
    Ordu'da 43 yaşındaki D.E, dokuzuncu kez alkollü halde yakalandı. Ehliyeti 50 yıl süreyle elinden alındı.

    ÇORBACIDA CİNAYET
    Uşak'ta gece çorbacıya giden gençler sigara içip taşkınlık yaptı. Gruptan bir kişi ise dükkan sahibi Ahmet Yılmaz'ı (37) tabancayla öldürüp kaçtı.
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