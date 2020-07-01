Üniversiteli İrem'in öldüğü kazada sürücüye 4 yıl hapis

ODTÜ'de açılan kamyon kasasının çarpması sonucu can veren İrem Kütük'ün davası karara bağlandı. Şoför Tahir Kepenek, 4 yıl hapse çarptırıldı.
SALEP CEZASI
Sivas'ta5 kişi koruma altındaki salep bitkisini topladı. Her birine 73 bin TL ceza yazıldı.
DOĞAN GAZ
KIRIKKALE'DE Fatih Yunus Güzel, tutkusu için kesenin ağzını açtı. 97 model Tofaş Doğan SLX'i 70 bin TL'ye aldı.
JET SKI'YLE MERSİN'DEN KIBRIS'A KAÇTI
Mersin'de Suriyeli mülteci Abdurazak Elataş, jet skiye atladı. Kıbrıs'a kaçtı. Girne'de yakalandı!
93'ÜNDE EHLİYET
Ordu'da 43 yaşındaki D.E, dokuzuncu kez alkollü halde yakalandı. Ehliyeti 50 yıl süreyle elinden alındı.
ÇORBACIDA CİNAYET
Uşak'ta gece çorbacıya giden gençler sigara içip taşkınlık yaptı. Gruptan bir kişi ise dükkan sahibi Ahmet Yılmaz'ı (37) tabancayla öldürüp kaçtı.
SALEP CEZASI
Sivas'ta5 kişi koruma altındaki salep bitkisini topladı. Her birine 73 bin TL ceza yazıldı.
DOĞAN GAZ
KIRIKKALE'DE Fatih Yunus Güzel, tutkusu için kesenin ağzını açtı. 97 model Tofaş Doğan SLX'i 70 bin TL'ye aldı.
JET SKI'YLE MERSİN'DEN KIBRIS'A KAÇTI
Mersin'de Suriyeli mülteci Abdurazak Elataş, jet skiye atladı. Kıbrıs'a kaçtı. Girne'de yakalandı!
93'ÜNDE EHLİYET
Ordu'da 43 yaşındaki D.E, dokuzuncu kez alkollü halde yakalandı. Ehliyeti 50 yıl süreyle elinden alındı.
ÇORBACIDA CİNAYET
Uşak'ta gece çorbacıya giden gençler sigara içip taşkınlık yaptı. Gruptan bir kişi ise dükkan sahibi Ahmet Yılmaz'ı (37) tabancayla öldürüp kaçtı.