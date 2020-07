Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde güvenlik, atlı jandarma timlerine emanet edildi. Asayiş eğitimi verilen 'Feray', 'Şimşek' ve 'Dolunay' adlı üç at, yaz boyunca Salda Gölü ve çevresinde görev yapacak.Özellikle Dolunay adlı at, daha ilk gününde göl ziyaretçilerinden tam not aldı.