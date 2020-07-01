Marmara Bölgesi illeri nelerdir? Marmara Bölgesinin özellikleri, iklimi, dağları, ovaları ve bitki örtüsü

11- Körfezler: Saroz, Bandırma,Erdek,İzmit, Gemlik.

12- B.çekmece, ve K.çekmece, Durusu(terkos) Kıyı set gölleridir.

13- Alt ve üst akıntılar boğazlarda karşılaşırlar. Balıkçılık gelişmiştir.

14- Denizlerde kirlenme var. Sanayileşme, kentleşme, aşırı avlanma.

15- Boğazlar 4. Jeolojik zamanda çökmeyle oluştu. Ria tipi kıyılar.

16- En tehlikeli deprem kuşağı. Kuzey Anadolu fayı bölgeden geçer.

17- Ege denizinde, gökçe ada, bozca ada, Marmara denizi: İmralı,Marmara ,Avşa ad.

18- Yer şekilleri düz ve sade olduğu için, ulaşım çok gelişmiştir.



MARMARA BÖLGESİ'NİN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ NASILDIR?



Marmara Bölgesi'nin iklimini, tek bir iklim adı ile başlıklandırmak doğru olmaz, Marmara Bölgesi'nde hüküm süren iklim Türkiye'de Karadeniz iklimi , karasal iklim ve Akdeniz iklimi arasında bir geçiş evresidir. Bölgede yıllık yağış 500 – 1000 mm arasındadır. En çok yağış kış mevsiminde Aralık, Ocak, Şubat aylarında düşer. En kurak aylar ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Karlı, soğuk ve donlu günlerin sayısı kıyı kesimlerde en azdır. İç kesimlere gidildikçe karasallık etkisi artar. Ege ve Marmara denizi kıyılarında makiler, güney Marmara sahillerinde ise zeytinlikler bulunur. Makiler 200 metre yüksekliğe kadar baskın bitki örtüsüdür. Ergene Havzası'nda bozkırlar oluşmuşsa da bölgenin tamamında yaygınlık göstermez. Yükseltinin olduğu yerlerde, özellikle Trakya'da ormanlara rastlanır.

Hava sıcaklığının 0 °C nin altında geçtiği gün sayısı çok kısadır. Marmara Bölgesi'nin yıllık sıcaklık değerleri: ortalama 14 -16 °C, en sıcak ay ortalaması: 23-25 °C, en soğuk ay ortalaması: 5-6 °C'dir. Yıllık yağış miktarı 600–700 mm civarındadır. Marmara bölgesinde hâkim rüzgârlar genelde Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden eser.



