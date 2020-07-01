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    • Yaşam
    • 01.07.2020 15:22
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    • 01.07.2020 15:22
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    Eşten gizli eşya sattı! Hayatının şokunu yaşadı

    Sahip olduğu eşyaları eşinden habersiz olarak satan koca hakkında savcılık tarafından ilginç bir dava açıldı. Savcı, eşinin izni olmadan eşyaların satılmasını "yağma" suçu olarak değerlendirdi.

    Eşten gizli eşya sattı! Hayatının şokunu yaşadı

    Pelin ve Enver G. çifti geçtiğimiz yıllarda evlenmeye karar verdi. İstanbul Eyüp'te ikamet eden çift evlendikten kısa bir süre sonra sık sık tartışmaya ve anlaşmazlıklar yaşamaya başladı. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olan genç koca, uyuşturucu almak için para bulamayınca evdeki eşyaları satmaya başladı.

    EŞYALARI SATTI
    Genç kadın kocasını uyuşturucu batağından kurtaramayınca boşanmaya karar vererek Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İkili arasındaki boşanma davası devam ettiği sırada Enver G., eşi ile birlikte oturduğu eve gitti. Genç adam önce eşinden para istedi. Eşi para vermeyince tehditler savurarak evde bulunan televizyon ve telefonu satmak için yanına aldı. Eşinden dolayı korkuya kapılan genç kadın ise polisi arayarak yardım istedi.

    YAĞMA SUÇU OLUŞUR
    Genç kadının şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı bağımlı genç hakkında soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında çiftin evli de olsa genç adamın eşi ile ortak sahip olduğu eşyaları eşinden izinsiz şekilde alıp götürerek 'yağma' suçunu işlediğini ileri sürdüğü bir iddianame düzenledi. Davanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi için dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

    Dilek Yaman/Sabah

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