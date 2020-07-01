Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çiftçilik yapan Osman ve Durkadın Tıraş çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Emrah Tıraş, köy okulunda başladığı eğitim hayatını, Atatürk Üniversitesi Fizik Bölümü'nde devam ettirdi. Tıraş daha sonra Iowa Üniversitesi'nde çalışmalara başladı.

CERN'deki CMS deneyi için geliştirdiği dedektör sistemleri ve fizik analizlerini yaptığı nötrino parçacıkları üzerine tez yazdı. Şimdi bu sistemleri hem CERN'de hem de Fermilab'da test eden Tıraş, Fermilab'taki ANNIE ve NOVA nötrino deneylerinde çalışmak için teklif aldı. Dr. Emrah Tıraş, 2018'de ikiz çocukları dünyaya gelince Antalya'da yaşayan anne ve babasını ABD'ye davet etti ve onlara çalıştığı laboratuvarları gezdirdi. Anne Durkadın Tıraş, oğlunun çalıştığı laboratuvarı görünce, 'Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk. Sen çok ilerletmişsin, galiba artık öğretmen olmayacaksın' dedi.



Süper Türk, annesinin bu sözünü Twitter'dan paylaştı, binlerce beğeni aldı.