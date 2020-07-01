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    • Yaşam
    • 01.07.2020 Gazete
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    ’de fizik mühendisi olan 'ın annesinin şaşkınlığı: Galiba artık öğretmen olmayacaksın

    Annesinin öğretmen olmasını istediği , ’de fizik mühendisi oldu. Anne ve babasını çalıştığı kurumda ağırlayan Süper Türk’e övgü var...

    Süper Türk

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çiftçilik yapan Osman ve çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü , köy okulunda başladığı eğitim hayatını, Fizik Bölümü'nde devam ettirdi. Tıraş daha sonra Iowa Üniversitesi'nde çalışmalara başladı.

    'deki CMS deneyi için geliştirdiği dedektör sistemleri ve fizik analizlerini yaptığı nötrino parçacıkları üzerine tez yazdı. Şimdi bu sistemleri hem CERN'de hem de Fermilab'da test eden Tıraş, Fermilab'taki ANNIE ve NOVA nötrino deneylerinde çalışmak için teklif aldı. Dr. Emrah Tıraş, 2018'de ikiz çocukları dünyaya gelince 'da yaşayan anne ve babasını ABD'ye davet etti ve onlara çalıştığı laboratuvarları gezdirdi. Anne Durkadın Tıraş, oğlunun çalıştığı laboratuvarı görünce, 'Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk. Sen çok ilerletmişsin, galiba artık öğretmen olmayacaksın' dedi.


    Süper Türk, annesinin bu sözünü Twitter'dan paylaştı, binlerce beğeni aldı.

    Haberler Yaşam CERN’de fizik mühendisi olan Emrah Tıraş'ın annesinin şaşkınlığı: Galiba artık öğretmen olmayacaksın
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