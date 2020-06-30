



'BİR AN ÖNCE GİTMELERİNİ BEKLİYORUZ'

Enez ilçesinde Altınkum sahilindeki sitede tatilini geçiren Seher Dıramalı, uğur böceklerinin bulut halinde geldiklerini belirterek, "Yaklaşık bir haftadır uğur böceği istilası yaşıyoruz. Sahilleri sardılar evimizin balkonları ve dış cephelerini sardılar. Evden çıkamıyoruz. Sabah bulut gibi geldiler, çok kötü ısırıyorlar, seviyoruz ama ısırmasınlar. Geçen yıl ve önceki yıllarda da geldiler ama bu sene uzun ve çok yoğun geldiler. Bir an önce gitmelerini bekliyoruz" dedi.

'DENİZE GİREREK UÇMALARINI BEKLEDİK'

Denize girmek için sahile gittiklerinde uğur böceği istilasına uğradıklarını ve böceklerden denize girerek kurtulduklarını anlatan Nazan Öztürk, "Sabah denize girmek için gittiğimizde çocuklarla çok sayıda uğur böceği bir anda gelince kendimizi denize atmak zorunda kaldık. Havlularımızı ve vücudumuzu, her yerimizi uğur böceği kapladı. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Bütün sahil denize girerek onların uçup gitmesini denizde ayakta bekledik. Daha sonra koşarak eve geldik" diye konuştu.