Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.
Alınan bilgiye göre, arazisine ağaç diktikleri iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup, Haliliye ilçesi kırsalındaki Şenocak Mahalles'inde karşılaştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Ali Erçel ve Halil Erçel olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.