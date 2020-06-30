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    • 30.06.2020 23:30
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    • 30.06.2020 23:32
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    'da sı kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

    'nın merkez Haliliye ilçesinde anlaşmazlığı nedeniyle çıktı. ların çekildiği kavgada 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

    Arazi kavgası kanlı bitti!

    Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

    Alınan bilgiye göre, arazisine ağaç diktikleri iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup, Haliliye ilçesi kırsalındaki Şenocak Mahalles'inde karşılaştı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ
    Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Ali Erçel ve Halil Erçel olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
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