eşinin mezarıbaşındaintihar eden adamınölümünün ardındandram ortaya çıktı.60 yaşındaki TayfunŞikol, eşi KadriyeŞikol'u çok seviyordu,çocukluk aşkıydı.Karısını geçen yılkanserden kaybetti.Dünyası başınayıkılan adam, haftada3 gün eşinin kabriniziyaret ediyordu.Ancak bu acıya dahafazla dayanamadı,önceki gün karısınınmezarı başındacanını kıydı. Bıraktığımektupta ise "Karımıçok özlüyorum, onunyanına gidiyorum"yazdı.