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    • Yaşam
    • 29.06.2020 Gazete
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    , çocukluk aşkı eşi ’un ölümüne dayanamadı, canına kıydı

    'da eşinin mezarı başında intihar eden adamın ölümünün ardından dram ortaya çıktı. 60 yaşındaki , eşi 'u çok seviyordu, çocukluk aşkıydı. Karısını geçen yıl kanserden kaybetti. Dünyası başına yıkılan adam, haftada 3 gün eşinin kabrini ziyaret ediyordu. Ancak bu acıya daha fazla dayanamadı, önceki gün karısının mezarı başında canını kıydı.

    Ölümüne aşk!
    Aydın'da eşinin mezarı başında intihar eden adamın ölümünün ardından dram ortaya çıktı. 60 yaşındaki Tayfun Şikol, eşi Kadriye Şikol'u çok seviyordu, çocukluk aşkıydı. Karısını geçen yıl kanserden kaybetti. Dünyası başına yıkılan adam, haftada 3 gün eşinin kabrini ziyaret ediyordu.



    Ancak bu acıya daha fazla dayanamadı, önceki gün karısının mezarı başında canını kıydı. Bıraktığı mektupta ise "Karımı çok özlüyorum, onun yanına gidiyorum" yazdı.

    CEYHAN TORLAK
    Haberler Yaşam Tayfun Şikol, çocukluk aşkı eşi Kadriye Şikol’un ölümüne dayanamadı, canına kıydı
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