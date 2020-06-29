Aydın'da eşinin mezarı başında intihar eden adamın ölümünün ardından dram ortaya çıktı. 60 yaşındaki Tayfun Şikol, eşi Kadriye Şikol'u çok seviyordu, çocukluk aşkıydı. Karısını geçen yıl kanserden kaybetti. Dünyası başına yıkılan adam, haftada 3 gün eşinin kabrini ziyaret ediyordu.
Ancak bu acıya daha fazla dayanamadı, önceki gün karısının mezarı başında canını kıydı. Bıraktığı mektupta ise "Karımı çok özlüyorum, onun yanına gidiyorum" yazdı.
CEYHAN TORLAK
Ancak bu acıya daha fazla dayanamadı, önceki gün karısının mezarı başında canını kıydı. Bıraktığı mektupta ise "Karımı çok özlüyorum, onun yanına gidiyorum" yazdı.
CEYHAN TORLAK