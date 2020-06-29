



Muzaffer A.'nın avukatı Hıdır Çiçek, "Müvekkilim olayın mağdurudur. Yaşı itibariyle kronik hastalıkları vardır. Lehe olan yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ederim" dedi.



Tuğba A'nın avukatı Öykü Buse Aslan Alakuzu ise "Müvekkilim genç bir insandır. Türkiye şartlarında evin tek kız çocuğu olduğu için sorumluluğu çok büyüktür. Yatalak olan annesine bakma sorumluluğu yüklenmiştir. Arkadaşları eğlenirken kendisi evde kalmıştır. Müvekkilimin kendisi ve ailesini savunmak dışında bir gayesi bulunmamaktadır. Video görüntülerinde müvekkilimin nasıl bir şiddete maruz kaldığı açıktır. Karşı tarafın ifadeleri tamamen olayı saptırmak ve kendilerini haksız yere mağdur göstermek yolundadır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilimin eylemi meşru müdafaa kapsamındadır. Beraatini talep ederim" diye konuştu.