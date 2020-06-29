Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.06.2020 21:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2020 21:31
    ABONE OL

    ’ta bomba gibi patladı! 1 yaralı

    ’ta ocak üzerindeki nin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Patlama sonucu yüzünün çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Düdüklü tencere hastanelik etti!

    Sivas'ta ocak üzerindeki düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında İnönü Mahallesi 10. Sokak'ta yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Ailesine akşam yemeği hazırlamak isteyen M.H. yemek pişirdiği sırada düdüklü tencere patladı.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    Patlama sonucu yüzünün çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    Haberler Yaşam Sivas’ta düdüklü tencere bomba gibi patladı! 1 yaralı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri