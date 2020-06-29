Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV aracılığıyla yaz Kur'an kursu eğitimlerine online eğitimlerle devam edecek. Hafta içi her gün yayınlanacak dersler, Kur'an'ı Öğreniyorum saat 10.30'da, Dinimi Öğreniyorum saat 11.00'de, Kur'an Okuyorum ise saat 17.00'de olmak üzere 3 kuşak halinde ekrana gelecek. Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.