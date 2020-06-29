İstanbul Arnavutköy'de Atakan G.'nin 15 yaşındaki oğlu Şafak G., 21 Haziran'da babasından harçlık alarak evden çıktı. İddialara göre, ona bazı kişiler tarafından uyuşturucu hap içirildi. Metruk binada bulunan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Otopsi için mezarı açıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Baba Atakan G., "Evlat acısıyla yaşıyorum. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın. Sorumlular en ağır cezayı çeksin" diye konuştu.
15 yaşındaki Şafak G.'nin uyuşturucudan öldüğü anlaşıldı. 3 kişi gözaltına alındı...
15 yaşındaki Şafak G.'nin uyuşturucudan öldüğü anlaşıldı. 3 kişi gözaltına alındı...