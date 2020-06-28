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    • 29.06.2020 07:06
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    | Bugün hava nasıl olacak? 'den 5 ile sağanak yağış uyarısı! 28 Haziran il il hava durumu tahminleri

    Son dakika haberi... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ve çevreleri ile ’in kıyı kesimleri ve ve ’nin doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki , ve 'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması beklenen bölgede az bulutlu ve açık hava öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri...

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 29 Haziran 2020 Pazartesi hava durumu.

    EDİRNE 17°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 21°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ 17°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 20°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Güney Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ 22°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    İZMİR 23°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 14°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 22°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 22°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 25°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 22°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 18°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 29 Haziran 2020 Pazartesi hava durumu.

    ANKARA 18°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA 19°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    YOZGAT 13°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 13°C, 27°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    DÜZCE 17°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    KASTAMONU 12°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

    ZONGULDAK 18°C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 16°C, 32°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 20°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve mevzi olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 19°C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 21°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve mevzi olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

    ERZURUM 11°C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    KARS 8°C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA 20°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 12°C, 25°C
    Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 21°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 23°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 23°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 27°C, 41°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 ile sağanak yağış uyarısı! 28 Haziran il il hava durumu tahminleri
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