Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması beklenen bölgede az bulutlu ve açık hava öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 29 Haziran 2020 Pazartesi hava durumu.

EDİRNE 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık