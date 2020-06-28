Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması beklenen bölgede az bulutlu ve açık hava öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 29 Haziran 2020 Pazartesi hava durumu.
EDİRNE 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Güney Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 29 Haziran 2020 Pazartesi hava durumu.
ANKARA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu
RİZE 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve mevzi olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve mevzi olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.
ERZURUM 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KARS 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık