Bizden tam puan! YKS’nin ilk oturumu sorunsuz bir şekilde tamamlandı

Yaklaşık 2.5 milyon adayın yarıştığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Coronavirüs salgını nedeniyle bir dizi önlem alındı. Sınav binaları dezenfekte edildi ve detaylı bir temizlik yapıldı. Adaylara sınav binası girişinde maske ve dezenfektan dağıtıldı. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda isteyen adaylar, sınav süresince maskelerini çıkardı. COVID-19 durumu olan adaylara ayrı bina ve salonlarda sınav yapıldı. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bugün gerçekleşecek.
TÜRKÇE ZORLADI
Eğitimci Adil Kurt, TYT sınavını değerlendirdi. "Türkçede paragraf sorularındaki çeldirici seçenekler, öğrencilere vakit kaybettirdi. Matematik okuduğunu anlayabilme ve işleme yönelikti. Coğrafya soruları, düzenli çalışan öğrencilerin çözebileceği şekildeydi" dedi.
Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları TYT sınavıyla ilgili "Türkçe sınavında çeldirici sorular vardı. Matematik sınavı, temel kavramlara dayalıydı. Sürenin uzatılması sınavı olumlu yönde etkilemiştir" dedi.
TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" sorusu şarkıcı Mabel Matiz'in 'Fırtınayım' şarkısından alıntı çıktı. Gençler, şarkıcıyı ve soruyu Twitter'dan ti'ye aldı.
Adana'da Ayşe ve Songül Bozdağ kardeşler sınava giderken trafik kazası geçirdi. İki kardeş de sınava giremedi. Taburcu olup eve gönderilen Songül Bozdağ, "Yeni mezunum. Çok çalışmıştım" dedi.
Antalya'da İlker Çetmi, oğlu Kaan'ı sınava götürürken kaza yaptı. Yaralandı. Acısını unutarak oğlunun eline sımsıkı sarıldı. "Başarılar oğlum" dedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kaan'ı ise trafik polisi Nahit Şenyücel sınava bıraktı.
UĞURU YANINDA
İzmir'de Aleyna Üzer, sınava 7 yıldır beslediği Paşa isimli papağanı ile geldi. "Heyecanlıyım, Paşa inşallah bana uğur getirir " dedi.
Gençler, virüse karşı tüm önlemlerini aldı. Dün sınava giren bir adayın koruyucu tulum, maske ve siperlik takması dikkatlerden kaçmadı.