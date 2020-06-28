Bizden tam puan! YKS’nin ilk oturumu sorunsuz bir şekilde tamamlandı







Yaklaşık 2.5 milyon adayın yarıştığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Coronavirüs salgını nedeniyle bir dizi önlem alındı. Sınav binaları dezenfekte edildi ve detaylı bir temizlik yapıldı. Adaylara sınav binası girişinde maske ve dezenfektan dağıtıldı. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda isteyen adaylar, sınav süresince maskelerini çıkardı. COVID-19 durumu olan adaylara ayrı bina ve salonlarda sınav yapıldı. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bugün gerçekleşecek.