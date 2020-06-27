Bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump siluetini andırması nedeniyle birçok kişiye fotoğraflık anlar yaşatıyor. Kaya, yabancı basında da haber oldu. Mersin Silifke İlçesine bağlı Bükdeğirmeni Mahallesinde bulunan bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump'a benzemesi bölgeye ziyaretçi çekti ve sosyal medyada ilgi uyandırdı.
Trump'ın siluetine benzeyen kaya dış basında da haber oldu. Telegraph gazetesi sosyal medya hesabından "Türkiye'nin güneyindeki bu antik kaya, Başkan Donald Trump'a çarpıcı benzerliği nedeniyle ziyaretçileri cezbetti" paylaşımını yaptı.
Uzaktan bakıldığı zaman ABD Başkanı Donald Trump'ın siluetini andıran kaya parçasını görenler hayretler içerisinde kalıyor.
Silifke'deki kaya, 4 ABD başkanının kabartma heykellerinin bulunduğu ABD'deki Rashmore Dağı'na da benzetildi.
Trump'ın siluetine benzeyen kaya dış basında da haber oldu. Telegraph gazetesi sosyal medya hesabından "Türkiye'nin güneyindeki bu antik kaya, Başkan Donald Trump'a çarpıcı benzerliği nedeniyle ziyaretçileri cezbetti" paylaşımını yaptı.
Uzaktan bakıldığı zaman ABD Başkanı Donald Trump'ın siluetini andıran kaya parçasını görenler hayretler içerisinde kalıyor.
Silifke'deki kaya, 4 ABD başkanının kabartma heykellerinin bulunduğu ABD'deki Rashmore Dağı'na da benzetildi.