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    • Yaşam
    • 27.06.2020 Gazete
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    'a benzetilen dev kayaya yoğun ilgi

    ’de ABD Başkanı ’a benzeyen kaya parçası ilgi odağı oldu. Yabancı basında da yer buldu... Telegraph gazetesi hesabından "Türkiye'nin güneyindeki bu antik kaya, Başkan Donald Trump'a çarpıcı benzerliği nedeniyle ziyaretçileri cezbetti" paylaşımını yaptı.

    Trump kayası
    Bir kayanın ABD Başkanı siluetini andırması nedeniyle birçok kişiye fotoğraflık anlar yaşatıyor. Kaya, yabancı basında da haber oldu. İlçesine bağlı Bükdeğirmeni Mahallesinde bulunan bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump'a benzemesi bölgeye ziyaretçi çekti ve da ilgi uyandırdı.





    Trump'ın siluetine benzeyen kaya dış basında da haber oldu. Telegraph gazetesi sosyal medya hesabından "Türkiye'nin güneyindeki bu antik kaya, Başkan Donald Trump'a çarpıcı benzerliği nedeniyle ziyaretçileri cezbetti" paylaşımını yaptı.





    Uzaktan bakıldığı zaman ABD Başkanı Donald Trump'ın siluetini andıran kaya parçasını görenler hayretler içerisinde kalıyor.






    Silifke'deki kaya, 4 ABD başkanının kabartma heykellerinin bulunduğu ABD'deki Rashmore Dağı'na da benzetildi.
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