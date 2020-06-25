Valorant dereceli açıldı mı? Valorant rankları nelerdir? En yüksek hangi seviye?

Rekabet modunun isminin değişmesinin yanı sıra sıralama karşılaşmalarında da takım arkadaşlarıyla birlikte oynamak daha kolay hâle geldi. Sizden çok daha iyi veya çok daha kötü oynayan arkadaşlarınız olsa bile karşılaşmalar artık daha dengeli olacak. Riot, karşılaşmaların dengesi konusundaki çalışmaların sürdürüleceğini de belirtti.

Riot, oyuncuların yerleştirme karşılaşmalarına arkadaşlarıyla girebileceklerini de açıklayarak birçok oyuncuyu memnun etti. VALORANT, belirli bir beceri farkına kadar oyuncuların yerleştirme karşılaşmalarına arkadaşlarıyla katılmasına izin verecek ancak arkadaşınızla aranızda çok büyük beceri farkı bulunuyorsa rekabet bütünlüğünün bozulmaması adına birlikte oynamanıza izin verilmeyecek.

Kıdemli yapımcı, yaptığı açıklamada eşleştirme sisteminin de iyileştirilmeye devam edildiğini bildirdi. Yapımcı ayrıca oyuncuların performanslarını takip etmesini kolaylaştırmak amacıyla bazı düzenlemelerde bulunduklarını da aktardı ve "VALORANT'ın rekabetçi ekosistemi için belirlediğimiz ideallerin önemli bir kısmını takım oyunu oluşturuyor. Tüm oyuncularımıza bir araya gelip yüksek ödüllü turnuvalarda takım olarak yarışabilme fırsatı sunmak istiyoruz ve takım odaklı rekabete dayalı karşılaşmalarının unutulmaz ve bol ödüllü etkinliklere kapı açmasını umuyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.