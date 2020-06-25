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    – 25 Haziran 2020 Perşembe

    Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Haziran 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    25 Haziran 2020 Perşembe günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…

    KOÇ: Bugün iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelebilir. Telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin.



    BOĞA: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma hazır değilsiniz.
    Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı tarafınız atakta.



    İKİZLER: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.



    YENGEÇ: Bugün, hümanist duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine, temelini araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.



    ASLAN: Artı yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmayı ileriye dönük planlamalısınız.
    Özgür çalışmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.



    BAŞAK: Yaytığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.



    TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirleriniz söylerken, duygularınızdan arınmalısınız.
    Aşk yaşantınızda bir çok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün.



    AKREP: Algılama yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamayın. Düşündükleriniz gerçekleştirme uğruna borçlanabilirsiniz.



    YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz.
    Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile, bazı değişik olaylar değişim gerektirebilir.



    OĞLAK: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin ilgisinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.



    KOVA: Kazançlarınız konusunda oldukça ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.



    BALIK: Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz.
    Planladığınız işler için, yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız, olumlu sonuç vermiyor.
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