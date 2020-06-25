Yaşanan patlakların onarımının yapılması için yapılan çalışmalar nedeniyle ilçenin pek çok kesimine su verilemezken, turizm cenneti ilçede yaşayanlar mağduriyet yaşadı. İsale hattının son olarak Ortakent -Yahşi Mahallesi, Kargı Caddesi kesiminde, son olarak geçen 17 Haziran ve 23 Haziran'da patlama yaşandı. O anlar bir sitenin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve Bodrum Belediyesi ekipleri ile iş makineleri yardımıyla onarım ve temizlik çalışması başlattı. İsale hattında sık sık yaşanan bu patlamalar Bodrumluları bezdirdi.

"TRAJİK BİR OLAYDIR"

Su kaynakları alanında çalışmalar yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ceyhun Özçelik, bir içme suyu iletim hattında bu kadar fazla patlama meydana gelmesinin izah edilebilir bir durum olmadığını söyledi. Bu durumun şehrin marka değerini büyük ölçüde yaraladığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bodrum'un susuz kalması bir yana, yaklaşık 60 milyon TL'ye mal olduğu belirtilen bir sistemin ekonomik ömrünün henüz başında binlerce kere patlaması ve de milyonlarca lira harcanarak onarılması trajik bir olaydır. Milyonlarca liralık arıza onarım gideri ile boru hattının yeniden yapılması dahi mümkün iken, şehir kısmen de olsa susuz kalmakta, yollar ve diğer altyapı hatları zarar görmektedir." dedi.