4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı "işler yolunda gitsin" diye dilenciye para vermiş

Diyarbakırlı Tiktok fenomeni Bünyamin Ertekin (20), hırsızlık için Antalya'ya gitti. 4 evden 20 bin lira çaldıktan sonra enselendi. "İşlerim rast gitsin diye dilencilere para dağıtmıştım" dedi.
TÜRK KAHVESİ
Antalyalı Yaşar Dağtekin, Türkiye'de ilk kez kahve ağacı yetiştirdi. Meyvesini üretti. Kilosunu 400 TL'den satışa verdi.
DOLGU DARBESİ
Artvin'de estetikte kullanılan kaçak yüz dolgu malzemesi ele geçirildi. Değerinin 60 bin TL olduğu öğrenildi.
DR. SAPIK
Kırklareli Lüleburgaz'da Başhekim A.Ç, nöbetçi doktor V.E'ye ilaç verdi. Baygın haldeki kadına tecavüz etti. Tutuklanarak hapse gönderildi.
TÜRK KAHVESİ
Antalyalı Yaşar Dağtekin, Türkiye'de ilk kez kahve ağacı yetiştirdi. Meyvesini üretti. Kilosunu 400 TL'den satışa verdi.
DOLGU DARBESİ
Artvin'de estetikte kullanılan kaçak yüz dolgu malzemesi ele geçirildi. Değerinin 60 bin TL olduğu öğrenildi.
DR. SAPIK
Kırklareli Lüleburgaz'da Başhekim A.Ç, nöbetçi doktor V.E'ye ilaç verdi. Baygın haldeki kadına tecavüz etti. Tutuklanarak hapse gönderildi.