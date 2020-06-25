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    • Yaşam
    • 25.06.2020 Gazete
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    4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı "işler yolunda gitsin" diye dilenciye para vermiş

    Diyarbakırlı Tiktok fenomeni Bünyamin Ertekin (20), hırsızlık için Antalya'ya gitti. 4 evden 20 bin lira çaldıktan sonra enselendi. "İşlerim rast gitsin diye dilencilere para dağıtmıştım" dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 25 Haziran 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Fenamen!
    Diyarbakırlı Tiktok fenomeni Bünyamin Ertekin (20), hırsızlık için Antalya'ya gitti. 4 evden 20 bin lira çaldıktan sonra enselendi. "İşlerim rast gitsin diye dilencilere para dağıtmıştım" dedi.


    TÜRK KAHVESİ
    Antalyalı Yaşar Dağtekin, Türkiye'de ilk kez kahve ağacı yetiştirdi. Meyvesini üretti. Kilosunu 400 TL'den satışa verdi.

    DOLGU DARBESİ
    Artvin'de estetikte kullanılan kaçak yüz dolgu malzemesi ele geçirildi. Değerinin 60 bin TL olduğu öğrenildi.

    DR. SAPIK
    Kırklareli Lüleburgaz'da Başhekim A.Ç, nöbetçi doktor V.E'ye ilaç verdi. Baygın haldeki kadına tecavüz etti. Tutuklanarak hapse gönderildi.
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