Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.06.2020 16:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2020 16:55
    ABONE OL

    'ta

    'ta, evine giderken kendisiyle aynı mahallede yaşayan 2 kişi tarafından sokak ortasında    , tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

    Sopalarla dövülen maden işçisi öldü

    Olay, 13 Haziran günü, Dilaver Mahallesi'nde meydana geldi. , evine giderken, aynı mahallede yaşayan Ç.Y. ve T.D.'nin sopalı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, ağır yaralanan Akçay, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yakalanıp gözaltına alınan Ç.Y. ve T.D., ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Akçay ailesinin avukatının itirazı üzerine, 2 saldırgan yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

    Yoğun bakımda tedavisi süren Özcan Akçay, 11 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Özel bir maden işletmesinde çalışan 2 çocuk babası Özcan Akçay'ın ölümü ailesi ile arkadaşlarını yasa boğdu.

    Haberler Yaşam Zonguldak'ta sopalarla dövülen maden işçisi öldü
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri