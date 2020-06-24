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    • Yaşam
    • 24.06.2020 12:15
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    • 24.06.2020 12:15
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    'de yu döverek bayıltıp, dolaba koydular

    'nin ilçesinde, kendilerine olan R.T.'yi, iş yerlerinde dövüp, yarı baygın halde dolaba koyan 1'i kadın 6 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Borçluyu bayıltana kadar dövüp, dolaba koydular

    Polis ekipleri, 21 Haziran günü, ilçesindeki iş yerinde, bir kişinin zorla tutularak, dövüldüğü ihbarını aldı. Hemen adrese baskın yapan polis ekipleri, dövülen R.T.'yi, yarı baygın halde dolapta buldu. R.T.'yi kendilerine olan borcu nedeniyle alıkoyarak, dövdükleri belirlenen E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. R.T. ise hastaneye kaldırıldı.

    İş yerinde yapılan aramada da 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. R.T.'nin cep telefonuna el koyan şüpheliler, 'gasp' ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi.

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