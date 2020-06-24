



Bu hareketi ile uçağın hareket etmesini engelleyen şüphelinin polis tarafından yakalandığı belirtilen iddianamede şüphelinin, "Cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

YAKLAŞIK 70 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI

Olaydan hemen sonra tutuklana Nikar Deliormanlı, 27 Şubat 2020 tarihinde yapılan duruşmada tahliye edilmişti.

