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    • Yaşam
    • 24.06.2020 10:35
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    • 24.06.2020 10:35
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    51 yaşındaki adam evde ölü bulundu! Kapıdaki işaretler dikkat çekti...

    Kan donduran olay 'da yaşandı. Akşam eve dönen çocukları, babaları Şuayip Ş.'yi (51) tavana bağlı ipte asılı buldu. Evin kapısına çizilmiş 'x' işaretleri ise şüpheye neden olurken, polis soruşturma başlattı. Komşular, bu işaretlerin yeni çizilmiş olabileceğini söyledi.

    Kapıda dikkat çeken işaret! İçeri girince olan oldu

    Olay, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 707 Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Kamyon şoförü Şuayip Ş.'in çocukları akşam eve geldiklerinde, babalarını tavana bağlı ipte asılı bulunca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Gelen sağlık ekipleri, Şuayip, Ş.'nin öldüğünü belirledi. Şuayip Ş.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyup eve gelen Şuayip Ş.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

    Bu arada, evde araştırma yapan polis, kapıda 'x' işaretleri gördü. Şuayip Ş.'nin komşuları da işaretlerin yeni çizilmiş olabileceğini söyledi. Polis Şuayip Ş.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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