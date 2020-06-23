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    • Yaşam
    • 23.06.2020 Gazete
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    'ta ''a dönüştü

    'ta çocuklar, kendilerine '' parkuru kurdu. Birbirleriyle kıyasıya mücadele etmeleri renkli görüntüler oluşturdu. 'Köyvivor' ile en mutlu gününü yaşadığını belirten çocuklardan , çok eğlendiklerini belirtti.

    Köyvivor

    Survivor, 'ta ''a dönüştü. Çocukları, yarışma heyecanını yaşadı. Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllüleri, yarışma düzenlendi. Çocukların kıyasıya mücadelesi ise renkli görüntüler ortaya çıkardı. 'Köyvivor' ile en mutlu gününü yaşadığını belirten çocuklardan , çok eğlendiklerini belirtti.

    Küçük çocuklar büyük heyecan yaşadı.

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