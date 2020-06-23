Survivor, Muş'ta 'Köyvivor'a dönüştü. Çocukları, yarışma heyecanını yaşadı. Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllüleri, yarışma düzenlendi. Çocukların kıyasıya mücadelesi ise renkli görüntüler ortaya çıkardı. 'Köyvivor' ile en mutlu gününü yaşadığını belirten çocuklardan Seher Yılmaz, çok eğlendiklerini belirtti.



Küçük çocuklar büyük heyecan yaşadı.