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    Günlük burç yorumları – 22 Haziran 2020 Pazartesi

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Haziran 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Hafta başında burçları neler bekliyor?

    22 Haziran 2020 Pazartesi günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…

    Koç: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, kuruntularınız yüzünden sorunları abartıyorsunuz. Kazalara müsaitsiniz.



    Boğa: İlişkilerinizdeki sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
    Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, tepki alırsınız.



    İkizler: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız, çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Seçimlerinizde yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili fikirlere açıksınız.



    Yengeç: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları değerlendirin.

    Aslan: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. Kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel.



    Başak: Sevmeye ve sevilmeye ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamazsınız. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyor, geriye çekiliyorsunuz. Sinirleriniz hassas, unutmayın.


    Terazi: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Bazen tepkili davranıyor ve duygusal çıkmaza giriyorsunuz. Şartlarınızı değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.



    Akrep: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, başarılı sonuçlara ulaşacaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.



    Yay: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Biraz da çevreniz sizi düşünsün.



    Oğlak: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.
    Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara karşı da açıksınız.



    Kova: Maddi konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor.
    Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.



    Balık: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.
    Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.
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