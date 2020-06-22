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    • Yaşam
    • 22.06.2020 17:35
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    • 22.06.2020 17:35
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    'de 1 , tarladan ındı: 1 yıllık emeğimiz ortadan kayboldu

    ilçesinde, Hakan Arslankara'nın hasat ettikten sonra kuruması için tarlasına bıraktığı 1 çalındı. Aslankara, "Bunun adı vicdansızlıktır. Tarlada kuruması için bıraktığım bir ton kekik çalındı. 1 yıllık emeğimiz ortadan kayboldu." dedi.

    1 ton kekik, tarladan çalındı

    Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan , önceki gün Şapçılar Mahallesi'nde bulunan tarlasındaki leri biçtirdi. Hasat yaptıktan sonra ürününü kuruması için tarlasında yığınlar halinde bırakan Arslankara, iki gün sonra kontrol için gittiğinde kekikleri yerinde bulamadı. Kekiğinin çalındığını anlayan Aslankara, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, kekikleri çalan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

    "1 YILLIK EMEĞİMİZ KAYBOLDU"

    Tarlasındaki kekikleri yerinde göremeyince büyük bir şok yaşadığını belirten Aslankara, "Bunun adı vicdansızlıktır. Tarlada kuruması için bıraktığım bir ton kekik çalındı. 1 yıllık emeğimiz ortadan kayboldu. Maddi olarak büyük bir kayıp yaşadık. Sorumluların yakalanmasını istiyorum." dedi.

    Haberler Yaşam Denizli'de 1 ton kekik, tarladan çalındı: 1 yıllık emeğimiz ortadan kayboldu
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