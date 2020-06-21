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    • Yaşam
    • 21.06.2020 16:33
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    • 21.06.2020 16:33
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    Şehit oğlu Miraç LGS sınavına babasının adını taşıyan zırhlı araçla götürüldü

    ’ın ’nde terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit olan ’ın oğlu , annesine “Babam yaşasaydı onunla birlikte sınava giderdim” dedi. Bunu öğrenen personeli harekete geçti. Müdürü ’ın talimatıyla babasının adını taşıyan zırhlı araçla özel hareket polisleri Miraç’ı sınav merkezine götürdü. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi...

    Sınavına babasının adını taşıyan zırhlı araçla götürüldü

    'ın 'nde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 2016 yılında şehit olan Özel Harekât Polisi , Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

    ANKARA ÖZEL HAREKÂT ŞUBESİ HAREKETE GEÇTİ

    Şehit olan özel harekât polisi Yaşar Yavaş'ın oğlu , Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmeden önce "Babam olsaydı onunla giderdim" deyince bu isteğini öğrenen personeli harekete geçti.

    ŞEHİDİN ADI ZIRHLI RACA VERİLDİ, OĞLU SINAVA O ARAÇLA GİTTİ

    Müdürü , LGS sınavı için Miraç Yavaş'ın evine gidilip LGS sınavına götürülmesi talimatı verdi. Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er tarafından görevlendirilen özel harekât polisleri Miraç'a sürpriz yaptı. Babası Yaşar Yavaş'ın adının yazılı olduğu zırhlı araçla sınav merkezine götürülen Miraç duygu dolu anlar yaşadı.

    Sabah/ Damla Kaya

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