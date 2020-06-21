Günlük burç yorumları – 21 Haziran 2020 Pazar

21 Haziran 2020 Pazar günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…
KOÇ: Araştırma içgüdünüzün yüksekliğiyle hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni işe başlayanların bulundukları ortam çok önemli.
BOĞA: Bugün heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Gireceğiniz ortamlarda tedbiri elden bırakmayın.
İKİZLER: Kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalın. Bu günlerde agresif davranmanıza neden olacak çevresel koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak.
YENGEÇ: Bugün Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız.
İş ve aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.
ASLAN: Sosyal yaşamınızda çok romantik davranacaksınız.
Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda öncelikle, sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.
BAŞAK: İnandığınız konularda taviz vermeyeceksiniz.
Kibar, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Sabrınız önemli.
TERAZİ: Yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularda daha fazla ilgili olacaksınız.
Vaktinizi yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.
AKREP: Enerjinizin yüksekliğine ve yoğunluğuna diyecek yok doğrusu. Maddi konularda olağanüstü çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündemde.
YAY: Küçük kaçamaklar sizi oyalasa bile; sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız.
OĞLAK: En büyük enerjiniz hayata hırslı ve adayarak bakmanız. Siz harekete geçmeden önce sıkı düşünürsünüz. Düşünce mekanizmanız daha da hız kazanabilir. İş hedeflerinizi zirveye taşımak istiyorsunuz.
KOVA: Başkalarının davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz.
BALIK: Duygusal coşkularınız ve yaratıcılığınız ön planda. İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde. Eski dostlarınız gündemde olacaktır.