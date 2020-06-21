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    Günlük burç yorumları – 21 Haziran 2020 Pazar

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 21 Haziran 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    21 Haziran 2020 Pazar günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…

    KOÇ: Araştırma içgüdünüzün yüksekliğiyle hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni işe başlayanların bulundukları ortam çok önemli.



    BOĞA: Bugün heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Gireceğiniz ortamlarda tedbiri elden bırakmayın.



    İKİZLER: Kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalın. Bu günlerde agresif davranmanıza neden olacak çevresel koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak.



    YENGEÇ: Bugün Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız.
    İş ve aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.



    ASLAN: Sosyal yaşamınızda çok romantik davranacaksınız.
    Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda öncelikle, sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.



    BAŞAK: İnandığınız konularda taviz vermeyeceksiniz.
    Kibar, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Sabrınız önemli.



    TERAZİ: Yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularda daha fazla ilgili olacaksınız.
    Vaktinizi yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.



    AKREP: Enerjinizin yüksekliğine ve yoğunluğuna diyecek yok doğrusu. Maddi konularda olağanüstü çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündemde.



    YAY: Küçük kaçamaklar sizi oyalasa bile; sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız.



    OĞLAK: En büyük enerjiniz hayata hırslı ve adayarak bakmanız. Siz harekete geçmeden önce sıkı düşünürsünüz. Düşünce mekanizmanız daha da hız kazanabilir. İş hedeflerinizi zirveye taşımak istiyorsunuz.


    KOVA: Başkalarının davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz.


    BALIK: Duygusal coşkularınız ve yaratıcılığınız ön planda. İlişkinizi abartmak adına hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çabalar içinde. Eski dostlarınız gündemde olacaktır.
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