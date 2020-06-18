Sürücünün, aracına tükürdüğü için dövdüğü küçük Mustafa: Hala korkuyorum

Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi yakınlarında bir insan müsveddesi başroldeydi… 15 Haziran'da Mustafa Arda Demir, arkadaşlarıyla bisikletle sitenin önünde gezmeye başladı.
Bu sırada yoldan geçen aracın sürücüsü Mustafa Arda'yı sıkıştırdı. Minik çocuk da araca tükürdü.
55-60 yaşlarındaki sürücü Mustafa Arda'ya yakasından tutup, tokat attı. Aldığı darbeler sonucu Mustafa Arda bisikletiyle birlikte düştü. Sürücü Mustafa Arda'ya tekme attıktan sonra uzaklaştı.
O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı öğrenen Mustafa Arda Demir'in ailesi, sürücüden şikayetçi oldu. Mustafa Arda, "Tokat attı. Yerde de tekme vurdu. Hala korkuyorum" dedi.