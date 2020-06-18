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    • Yaşam
    • 18.06.2020 Gazete
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    Sürücünün, aracına tükürdüğü için dövdüğü küçük Mustafa: Hala korkuyorum

    'da bisikletiyle gezen 9 yaşındakı Mustafa 'i, yolda sıkıştırınca aracına tükürdüğü için tekme- döven sürücünün yakalanması için çalışmalar derinleştirildi. Talihsiz çocuk, "Kolumdan tuttu 2-3 kez tokat attı. Şu anda bile korkuyorum" dedi.

    Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi yakınlarında bir insan müsveddesi başroldeydi… 15 Haziran'da Mustafa , arkadaşlarıyla bisikletle sitenin önünde gezmeye başladı.



    Bu sırada yoldan geçen aracın sürücüsü 'yı sıkıştırdı. Minik çocuk da araca tükürdü.



    55-60 yaşlarındaki sürücü Mustafa Arda'ya yakasından tutup, attı. Aldığı darbeler sonucu Mustafa Arda bisikletiyle birlikte düştü. Sürücü Mustafa Arda'ya tekme attıktan sonra uzaklaştı.



    O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı öğrenen Mustafa Arda Demir'in ailesi, sürücüden şikayetçi oldu. Mustafa Arda, "Tokat attı. Yerde de tekme vurdu. Hala korkuyorum" dedi.

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