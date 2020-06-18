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    • 18.06.2020 14:55
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    • 18.06.2020 14:55
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    Son dakika: 'nın Gemlik ilçesinde 61 işçi yemekten zehirlendi

    Son dakika haberi... 'nın Gemlik ilçesinde çelik sında çalışan 61 işçi, dün akşam yemeğinin ardından şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İncelenmek üzere işçilerin yediği yemeklerden numuneler alındı.

    Onlarca işçi yemekten zehirlendi
    Gemlik lar Bölgesi'nde, bir çelik fabrikasında çalışan bazı işçiler, dün akşam yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen 61 işçi, özel araçlar ve çağırılan ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen işçiler, daha sonra evlerine gönderildi. İşçilerin rahatsızlanmasına, iş yerinin mutfağında bulunan et ürünlerinin neden olduğu öne sürüldü.
    İncelenmek üzere işçilerin yediği yemeklerden numuneler alındı.
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