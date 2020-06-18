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    • Yaşam
    • 18.06.2020 Gazete
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    hastası Ada Bebek için kampanya başladı

    Ada Bebek hastası olarak doğdu. İyileşmesi için gerekli ilacın maliyeti 13 milyondu. Ailesi ilacın  kapsamına alınması için kampanya başlattığını duyurdu. İşte Takvim Gazetesi’nin 18 Haziran 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Hay'ada' dair
    Ada Bebek hastası olarak doğdu. İyileşmesi için gerekli ilacın maliyeti 13 milyondu.




    Ailesi ilacın kapsamına alınması için kampanya başlattığını duyurdu.




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