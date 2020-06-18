Ada Bebek SMA hastası olarak doğdu. İyileşmesi için gerekli ilacın maliyeti 13 milyondu.
Ailesi ilacın SGK kapsamına alınması için kampanya başlattığını duyurdu.
BENZERSİZ DAVA
Dünyaca ünlü firmanın varisi Emre Mays, ağabeyi Sinan'la tartıştı. Yaralandı. Hastaneye kaldırıldı.
Acil servisteki Akın Kutlu, hiç tanımadığı genci düşmanına benzetip bıçakladı. Savunması acılı aileyi çıldırttı: Yanlışlıkla öldürdüm.
Ailesi ilacın SGK kapsamına alınması için kampanya başlattığını duyurdu.
BENZERSİZ DAVA
Dünyaca ünlü firmanın varisi Emre Mays, ağabeyi Sinan'la tartıştı. Yaralandı. Hastaneye kaldırıldı.
Acil servisteki Akın Kutlu, hiç tanımadığı genci düşmanına benzetip bıçakladı. Savunması acılı aileyi çıldırttı: Yanlışlıkla öldürdüm.