Kale Mahallesi'nde, ağabeyinin eşi S.T'yi (66) arazi anlaşmazlığı nedeniyle baltayla kafasına vurup yaralayan M.T'nin (70) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten kesici aletle yaralama" suçundan tutuklandı.
Gölköy ilçesi Kale Mahallesi'nde M.T, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyinin eşi S.T'yi kafasına baltayla vurarak yaralamıştı. S.T. Ordu Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, M.T. ise gözaltına alınmıştı.