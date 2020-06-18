Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.06.2020 16:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2020 16:29
    ABONE OL

    'da 66 yaşındaki sinin kafasına vuran 70 yaşındaki zanlı...

    'nun Gölköy ilçesinde, sini kafasına yla vurarak yaraladığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

    Yengeye baltalı saldırı

    'nde, ağabeyinin eşi S.T'yi (66) arazi anlaşmazlığı nedeniyle yla kafasına vurup yaralayan M.T'nin (70) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten kesici aletle yaralama" suçundan tutuklandı.

    Gölköy ilçesi Kale Mahallesi'nde M.T, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyinin eşi S.T'yi kafasına baltayla vurarak yaralamıştı. S.T. Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, M.T. ise gözaltına alınmıştı.

    Haberler Yaşam Ordu'da 66 yaşındaki yengesinin kafasına balta vuran 70 yaşındaki zanlı...
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri